شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط للرياح وانخفاض بالحرارة.. تعرف على حالة الطقس غدا 14 رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الاثنين، اليوم الرابع عشر من أيام شهر رمضان المعظم، حيث يشهد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، ويسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى الوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين، القاهرة الكبرى العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة والوجه البحرى العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة والسواحل الشمالية الغربية العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 32 درجة والصغرى 23، وشمال الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 21، وجنوب الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.