شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: خسائر كورونا عالميا بلغت 11 تريليون دولار وفقدان 114 مليون وظيفة بـ2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، لافتا إلى أن مشروع الموازنة تم إعداده بالتنزامن مع التداعيات العالمية لجائحة فيروس كورونا .

وأوضح معيط، أن معدل الانكماش العالمى بلغ نحو 3.3% خلال عام 2020، وخلفت الجائحة خسائر تُقدر بنحو 11 تريليون دولار على مستوى العالم، فضلا عن فقدان 114 مليون وظيفة على مستوى العالم خلال 2020، ما نتج عنه انخفاض ساعات العمل 4 أضعاف الخسائر التى خلفتها الأزمة الاقتصادية عام 2008/2009، كما ارتفعت المدينوية العالمية بنحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى.

وأشار معيط، إلى أن ازمة جائحة فيروس كورونا هى واحدة من أكثر الصدمات والأزمات تعقيدا وتأثيرا فى العالم كونها أزمة مركبة بدأت بأزمة صحية وانعكست تداعياتها بتأثير سلبى على النشاط الاقتصادى العالمى، كما مثلت تهديدا حقيقيا لجهود التنمية فى العديد من الدول إلى جانب الأثار الاجتماعية التى خلفتها.

وأضاف وزير المالية، أن البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 يكشف عن تحسن كبير فى الموقف المالى والاقتصادى المصرى، مشيرا إلى أن الأعوام الأخيرة منذ 2014 وحتى 2020 يطلق عليها سنوات البناء، حيث جاءت بعد فترة عصيبة اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، مؤكدا أن هذا البناء تم على أسس سليمة تقوم على تفادى أخطاء الماضى وعلاج مشكلاته.