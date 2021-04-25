شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية تناقش خطة العمل في المستشفيات ومواجهة الموجة الثالثة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، عدة اجتماعات بمديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، ومديري الإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس، بحضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية.

تناولت الاجتماعات مناقشات مع مديري المستشفيات بشأن خطة العمل خلال الفترة المقبلة، موجهاً بتكثيف المتابعة على كافة الأقسام الطبية، والتأكد من توافر نسب المخزون الكافي من الأكسجين، ومتابعة خطة التطوير الجارية بالأقسام الطبية وغير الطبية بكافة المستشفيات، مشددا على سرعة الإنتهاء منها، وسداد المستحقات المالية قبل الإنتهاء من العام المالي الحالي، ودخولها الخدمة لصالح المرضي والمواطنين بالمحافظة، كما ناقش خطة مجابهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، والإجراءات اليومية المتبعة بالمستشفيات، وخطة توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على مستشفيات المحافظة، وبحث معوقات سير العمل ووضع الحلول المناسبة لها، مشدداً على متابعة نسب الأكسجين الخاصة بوحدات العنايات المركزة، والتأكد من كفاءة تشغيلها بشكل جيد، بالاضافة إلى التأكد من توافر المخزون الاستراتيجي من أسطوانات الأكسجين لتغطية عمل الشبكة بأقسام الإستقبال والأقسام الداخلية بجميع المستشفيات.

كما أكد مدير مديرية الصحة بالشرقية على تكثيف المتابعة على دفاتر الحضور والإنصراف الخاصة بالأطقم الطبية بالنوبتجيات والسهر، ومتابعة مديري المستشفيات المباشرة لحالات الحوادث بأقسام الإستقبال والطواريء، وسرعة التنسيق بين المستشفيات لتحويل الحالات الطارئة لأقرب مستشفي وفقاً للاحتياج، ومتابعة الإدارات الفنية المختصة للحالات المحولة والتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لها.

وشدد هشام مسعود على التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، والتأكيد على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية داخل كافة الأقسام الطبية بجميع المستشفيات، فضلا عن المتابعة اليومية للفرق الطبية من أخصائي العلاج الطبيعي وتقديم جلسات العلاج الطبيعي المكثفة للمرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، بأقسام العزل، وجميع المرضي بالعنايات المركزة بمستشفيات الصحة، ضمن بروتوكول العلاج المحدد للمرضي وفقاً لتعليمات وزارة الصحة المصرية، لتحسين أداء الجهاز التنفسي، والجهاز العضلي لهم، ومتابعة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضي، مؤكدا على التنويع في وجبة البروتين الغذائي، وتوزيع كمية البروتين حسب إحتياج كل حالة، وشدد على مديري المستشفيات بمتابعة حالات المرضي بالعناية المركزة، والتأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية، وإصلاح الأعطال والصيانة الدورية لها.

كما اجتمع وكيل الوزارة مع مديري الإدارات الصحية بالمحافظة، لمناقشة خطة عمل الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين، ووجه بوضع خطة محددة شهرياً لمرور مديري الإدارات الصحية على المراكز الطبية والوحدات الصحية، والمستشفيات التابعة للإدارة، والتأكد من إنتظام سير العمل بها، ومتابعة عمل المبادرات الرئاسية، ومتابعة المخزون الكافي للمستلزمات الطبية والوقائية بكافة منافذ تقديم الخدمة الطبية بالإدارة، مؤكداً على أهمية متابعة تقارير الفرق الإشرافية بشكل دوري، وكذلك المتابعة والتنسيق بين المستشفيات والإدارات الصحية لرصد الحالات المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، مع تكثيف متابعة الفرق الطبية لحالات العزل المنزلي، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.