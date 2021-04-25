شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يستقبل 120 مواد غذائية في قافلة أبواب الخير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إستقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، اليوم الأحد، قافلة أبواب الخير وتتضمن 120 طنا من المواد الغذائية الجافة، بالإضافة إلى 14.4 طن من الدواجن ليتم توزيعها على 10 آلاف أسرة مستحقة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الحياة بحضور مجدي حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والدكتورة جيهان فؤاد مقرر المجلس القومى للمرأة والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها وأحمد خيري مدير برنامج الرعاية الصحية بصندوق تحيا مصر.

أوضح المحافظ، أن القافلة تأتى فى إطار حملة أبواب الخير التى أطلقها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتلك الفئات .

وأضاف «الهجان»، أن قوافل الحملة مستمرة في توفير المواد الغذائية والدواجن طوال شهر رمضان، لتحصل كل أسرة على كرتونة تتضمن (4 كيلو أرز، و1.5 مكرونة، وعبوة زيت، ونصف كيلو فول تدميس، و2 كيلو سكر، وعبوة سمن، وعبوة شاي، وكيلو بلح)، كما يتم توزيع الدواجن في شكل شنطة تزن 1.2 كيلو جرام، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة.

ونوه الى أن عملية التوزيع على الأسر المستحقة ستتم من قبل الجمعيات الخيرية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، موجها الشكر إلى صندوق تحيا مصر على ما يقدمونه من جهد كبير لخدمة الأهالى من خلال تنفيذ أكبر قوافل إنسانية فى العالم، فضلاً عن الدور الذى يلعبه لتعميق الشراكة مع المؤسسات المختلفة لتنفيذ مبادرات تنموية وخدمية.

من جانبه قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن قوافل حملة أبواب الخير تأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق خلال شهر رمضان المعظم، لافتا إلى أن القوافل قامت بتوصيل المواد الغذائية والدواجن إلى نحو 342 ألف أسرة في 18 محافظة حتى الآن هي: شمال سيناء، وجنوب سيناء، ومطروح، والقاهرة، الجيزة، والغربية، والبحيرة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، ودمياط ومن المزمع الاستمرار في عملية التوزيع وصولا إلى 650 ألف أسرة خلال الأيام القادمة.

وأوضح عبد الفتاح أن الحملة تقوم أيضا بتوفير 35500 وجبة جاهزة لإفطار الصائمين في 16 محافظة يوميا، منها 1500 وجبة إفطار في القاهرة الكبرى بالتعاون مع مجموعة مطاعم أمريكانا، وذلك بالتوازي مع توزيع المواد الغذائية الجافة.

كما أكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر على أن حملة أبواب الخير تم التحضير لها بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن الحملة تستهدف المرأة المعيلة، والعمالة غير المنتظمة، ودور رعاية الأيتام وأطفال بلا مأوى، مع مراعاة الوصول إلى الفئات المستحقة في المناطق النائية، كحلايب وشلاتين، وقرى أسوان ، وشمال سيناء .

يذكر أن صندوق تحيا مصر سجل 3 أرقام قياسية في موسوعة جينس العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية خلال فصل الشتاء، إذ تضمنت القافلة 480 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الجافة، والدواجن، والملابس الشتوية، والأغطية، فضلًا عن توفير عددًا من أجهزة الغسيل الكلوي وحضّانات الأطفال المُبتسرين، وأطنان من المطهرات والكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

محافظ القليوبية يستقبل قافلة أبواب الخير

محافظ القليوبية يستقبل قافلة أبواب الخير

محافظ القليوبية يستقبل قافلة أبواب الخير

محافظ القليوبية يستقبل قافلة أبواب الخير

محافظ القليوبية يستقبل قافلة أبواب الخير