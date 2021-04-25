شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء نادر وصفي، مساعد المدير للشرطة المتخصصة، والعميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، والرائد بهاء أبوعايد، وكيل إدارة شرطة المرافق، حملة مكبرة داخل مدينة الأقصر، لرفع التعديات والإشغالات، ومتابعة التزام المقاهي والمطاعم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

استهدفت الحملة شارع المدينة المنورة، وشارع الخليج، ثم توجهت الحملة للسوق السياحي لمتابعة جهود الحملات السابقة والتأكيد على أصحاب البازارات بعدم التعدي على حرم الطريق العام وتم رفع ثلاث حالات مخالفة.

وعلى هامش الحملة وبناء على توجيهات محافظ الأقصر، تم التشديد على منظومة النظافة اليومية والأعمال التي تتم بحي جنوب ورفع كفاءتها، حيث أكد رئيس مدينة الأقصر، على تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات النفايات وتفريغ صناديق القمامة أولا بأول في موعدها المحدد من خلال كل وردية لخلق جو صحي وبيئي للمواطنين وكذلك إزالة كافة الإشغالات وتطبيق القانون على المخالفين.

شارك بالحملة رئيس حي جنوب، ورئيس حي وسط، ومدير المتابعة الميدانية، وأعضاء المتابعة الميدانية، ومسؤولي قسم الإشغالات، وقطاع النظافة بحي جنوب ووسط مدينة الأقصر.