شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف المصري» يدين التدخل العسكري التركي في العراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية التدخل العسكري التركي في شمال العراق، وأفاد التحالف أن القوات التركية شنت هجوما برياً وجوياً على منطقة متينا ومناطق محيطة، منها قارا وقنديل وأفاسين وباسيان والزاب شمال العراق بزعم ملاحقة مسلحين أكراد تابعين لحزب العمال الكردستاني في المنطقة، في عملية عسكرية جديدة أطلق عليها الرئيس التركي إردوغان «عملية مخلب البرق».

وعبر التحالف في بيان له عن قلقه البالغ إزاء الوضع الأمني في العراق بعد دخول قوات خاصة تركية إلى عمق الأراضي العراقية بمسافة 9 كيلومترات، وأقامتها نقاطا عسكرية جديدة في محافظة دهوك، إضافة إلى إسناد من قبل طيران الجيش التركي فوق المنطقة ذاتها

وشدد التحالف، على رفضه وإدانة توغل القوات التركية في الأراضى العراقية باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديداً للأمن القومى العراقي، مطالباً الجانب التركى بسحب كافة قواته المتواجدة على العراق وكافة أراضى الدول العربية.