شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلي للإعلام: مهلة أخيرة لتوفيق أوضاع الوسائل الإعلامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تخصيص الفترة من 23 مايو حتى 30 مايو، كمهلة أخيرة لقبول طلبات توفيق الأوضاع بالنسبة للصحف والقنوات والمواقع الإخبارية، وذلك يومياً من الساعة 12 حتى 2 ظهراً بمقر المجلس بماسبيرو.

يأتي ذلك تنفيذاً للقانون رقم 180 لسنة 2018 حيث تنص المادة (6) منه: لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن.

ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، في حالة عدم الحصول على ترخيص سارٍ. ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري، وكان المجلس قد قام بتسليم الشهادات للوسائل الإعلامية التي قامت بتوفيق أوضاعها.