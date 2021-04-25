شكرا لقرائتكم خبر عن سانوفى مصر تحصل على موافقه الهيئة المصرية للدواء لتسجيل عقار جديد «دوبيكسنت» Dupixent® (dupilumab) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت شركة سانوفى مصر على موافقة الهيئة المصرية للدواء لتسجيل عقار جديد دوبيكسنت® (دوبيلوماب) للبالغين والمراهقين بعمر12 عامًا فما فوق. يقوم الدواء بعلاج نوعين من الامراض المزمنة: التهاب الجلد التأتبي المتوسط إلى الشديد الذي لا يتم التحكم فيه والسيطرة عليه بالعلاجات الموضعية والغير مناسبة. وأيضًا الربو الشديد الغير متحكم فيه ( النوع الثانى من الالتهابات).

وقال الدكتور أحمد حجازى – مدير عام Sanofi Genzyme في مصر: «تمثل هذه الموافقة اليوم امل جديدا لبعض الأشخاص المصابين بالربوالشديد الغير متحكم فيه والتهاب الجلد التأتبي المتوسط إلى الشديد لدى البالغين والمراهقين».

واوضح حجازى «إن غياب العلاج لمرضى التهاب الجلد التأتبي جعل العديد منهم والقائمين برعايتهم لا يتعاملون فقط مع المرض بل وايضا مع التأثير السلبي الذي يتركه على حياة المريض الاجتماعية والمهنية مما يمنعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي».

ثم أضاف «لا يزال المرضى الذين يعانون من الربو الشديد الغير متحكم فيه بشكل كافٍ مع العلاج الحالي يعانون من صعوبة في التنفس ويعانون من نوبات قد تهدد حياتهم. وقد يؤدي ويتسسب هذا العبء اليومي عن عدم الانتظام في الدراسة والعمل والأنشطة الاجتماعية».

