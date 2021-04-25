شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يقوم بزيارة مفاجئة لمدينة القرين ( تفاصيل ) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بزيارة مفاجئة اليوم الأحد، لمدينة القرين وذلك لمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مدخل المدينة من ترعة قمري وصولاً لميدان أبوسبيبه، مرورا ًبشوارع الديار الشامية والشيخة حمده ومنطقتي القلعة وأبوسبيبه، والتي شهدت جميعهم أعمالاً تمهيدية باستخدام الجليدر مع وضع طبقة من السن بمعرفة مديرية الطرق والنقل، للبدء فوراً في أعمال الرصف بتكلفة مبدئية 10 مليون جنيه.

شدد محافظ الشرقية على رئيس مدينة القرين، بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق، بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ أعمال الرصف للشوارع الداخلية، وإلزامها بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال وقال: لن أسمح بأي تأخر أو تقاعس في العمل.

كما أمر محافظ الشرقية برفع كافة الإشغالات وحصر الإعلانات، واللوحات واللافتات المرخصة وغير المرخصة بشوارع المدينة وإزالة المخالف منها، حفاظاً على المال العام والشكل الجمالي والحضاري.

وخلال جولته بالمدينة حرص المحافظ على تفقد قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 600 متر، بعد أن تم استردادها من المتعدين عليها، موجها رئيس المدينة بإعداد التصور الأمثل لإستخدامها في إقامة مشروع تنموي أو خدمي يعود بالنفع والفائدة على أبناء المدينة.

كما قام محافظ الشرقية بزيارة لإدارة أوقاف القرين والصالحية الجديدة، والتقي بمدير الإدارة والعاملين بها مقدما لهم التهنئة بمناسب شهر رمضان المبارك، مشيداً بالإجراءات التي تتخذها مديرية الأوقاف لمواجهه الأمراض والأوبئة بمساجد المحافظة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لكافة المراكز والمدن والأحياء، لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين، مؤكداً أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل لنيل رضا المواطن.