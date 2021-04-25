شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يقرر تأجيل امتحانات النقل بعد إجازة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تأجيل امتحانات شهر أبريل لسنوات النقل، بجميع مدارس المحافظة لطلاب التعليم الأساسي والثانوي، إلي بعد إجازة عيد الفطر، وذلك في إطار التطبيق للإجراءات الاحترازية في هذه الفترة التي تشهد ارتفاع في نسبة الإصابات بفيرس كورونا علي مستوي الجمهورية، وللحفاظ علي صحة وحياة أبنائنا الطلاب.

وجدد المحافظ مناشدة أبناء المحافظة ضرورة التحلي بأقصي درجات الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تشهد ذروة الموجه الثالثة من كورونا، والحفاظ علي مسافات التباعد في الأماكن العامة وارتداء الكمامات ومساعدة الأجهزة التنفيذية في توفير أجواء أمنه لأبناء بورسعيد، بعيدا عن مخاطر الإصابات.