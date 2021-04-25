شكرا لقرائتكم خبر عن ما مصير المدارس الدولية من استكمال الدراسة؟.. التعليم تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن طريقة استكمال الدراسة في المدارس الدولية الدراسة والامتحانات.

وقالت الوزارة في بيانها تستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقاً مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على ٣ أيام بحد أقصى واستكمال التعليم أونلاين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتي الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.