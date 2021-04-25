شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 109 آلاف طن قمح لشون وصوامع الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع مدير مديرية التموين، سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 46 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة، تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة، للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

أوضح محافظ الشرقية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى أمس، بلغ 109166 طنا و755 كيلو قمح، لافتاً إلى أن توريد أمس من الأقماح بلغ 25236 طنا و622 كيلو قمح، مشيرا إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 408 آلاف 898 فدانا، وأنه تم حصاد 116737 فدانا حتى الآن.

وناشد المحافظ المزارعين الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة، والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.