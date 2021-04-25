شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 4 حالات تعدي في سمالوط وإيقاف بناء مخالف بمطاي في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بناءا على تعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية وتحرير محاضر لاتخاذ اللازم مع المخالفين .

من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، 4 حالات تعدى بطحا الأعمدة على مساحة 5 قيراط، وتم عمل الإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما اوقفت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، حالة تعد بالبناء داخل الحيز العمرانى بعزبة البرنس التابعة لقرية الجرنوس على مساحة قيراط، وتم فك الشدة الخشبية ورفع الأخشاب وعمل إزالة فورية واتخاذ اللازم قانونا.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز المنيا حالة تعد في المهد للبناء على أملاك الدولة وحالة أخرى على حرم الطريق بقرية صفط الخمار .

كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز مطاى، بناء مخالف وتم إزالة الشدة الخشبية وإيقاف الاعمال واتخاذ اللازم قانونا .