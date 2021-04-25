شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 179 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، على استمرار أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا، وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة على الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة بنطاق المحافظة.

وفى هذا الإطار أوضح الدكتور عادل عبدالمنعم مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية أنه منذ انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام وحتى الآن، تم الانتهاء من تحصين 179 ألف و26 رأس ماشية من الأبقار والأغنام بنسبة 88.1% من إجمالي 203 ألف و149 رأس ماشية بنطاق المحافظة، مؤكداً على استمرار الحملة لتغطية كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة حفاظاً على الثروة الحيوانية، وكذا للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وأشاد محافظ المنوفية، بمثل هذه الحملات القومية، مؤكداً على دعمه الكامل لها للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، مناشداً المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على جميع الأمراض لزيادة الإنتاج الحيواني ورفع مستوى الحياة المعيشية.