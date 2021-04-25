شكرا لقرائتكم خبر عن فلكية جدة: "بدر رمضان" أول قمر عملاق فى 2021 يظهر مكتسبا اللون البرتقالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربى مساء غد الاثنين 26 أبريل 2021 القمر البدر لشهر رمضان المبارك وسيمثل القمر العملاق الأول هذا العام حيث سيكون حجمة الظاهرى أكبر بحوالى 14 % وإضاءته أكبر بحوالى 30 % عن المتوسط وهى فرصة مثالية للتصوير.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر العملاق وصف يطلق على القمر سواء فى الاقتران او البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتر، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية (قمر الحضيض) ويقصد به وقوع القمر فى أقرب نقطة من الأرض، وفى حالة هذا القمر البدر سيكون على مسافة 357,378 كيلومترًا.

وأشار التقرير، إلى أن القمر سيشرق مع غروب الشمس وسيكون مكتسياً لوناً ضارباً فى الحمرة أو برتقالي، نتيجة للغبار وغيره من العوالق فى الغلاف الجوى حول الأرض التى تبعثر الضوء الأبيض المنعكس عنه وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ويتبقى ألوان الطيف الأحمر الذى نراه، ولكن بعد إرتفاعه وابتعادة عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضى المعتاد وهذا يحدث فى كل شهر، وسيبقى يزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الثلاثاء.

وبشكل عام يمكن القول بأن القمر بدراً طوال الليل، ولكن علميا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التى يكون القمر واقعا بزاوية 180 درجة من الشمس والتى ستحدث صبيحة يوم الثلاثاء الساعة (03:31 صباحا بتوقيت جرينتش) وسيكون قطع نصف مدارة خلال شهر رمضان، يتبع ذلك وصوله إلى نقطة الحضيض "أقرب نقطة فى مدارة إلى الأرض" بحوالى 12 ساعة عند الساعة ( 03:22 مساء بتوقيت جرينتش).

القمر البدر سيكون قطره الزاوى (عرضة الظاهري) 33.41 دقيقة قوسية، مقارنة بالمتوسط ​​31 دقيقة قوسية، والدقيقة القوسية هى واحد على ستين من الدرجة، لذلك فان معظم الناس لن يلاحظوا اختلافا بين البدر العملاق و الاقمار البدر الأخرى، وحتى اختلاف إضاءته يمكن تشتيته بسهولة بواسطة الغيوم أو أضواء الشوارع، والأهم من ذلك أن القمر عندما يكون عاليا فى السماء لا توجد هناك نقطة مرجعية تجعلنا ندرك الاختلاف فى حجمه الظاهرى .

قمر رمضان العملاق لن يكون له تأثير ذو أهمية على كوكبنا باستثناء على ظاهرتى المد والجزر وهو امر طبيعي، ففى كل شهر فى يوم البدر المكتمل تنتظم الأرض والقمر والشمس وهذا يسبب مد وجزر واسع المدى، فالمد العالى يرتفع على نحو استثنائى وفى نفس اليوم يحدث أخفض جزر على نحو استثنائى، ونظرا لأن القمر البدر سيكون قريب من نقطة الحضيض سوف يبزر المد فى ظاهرة تسمى المد العالى الحضيضي.

ونظرا لأن الاختلاف الناتج عن قمر رمضان العملاق سيكون محدودا فلن يكون هناك تأثير على توازن طاقة باطن الأرض، لأنه يحدث مد وجزر كل يوم، لذلك لا يتوقع حدوث زيادة فى النشاط الجيولوجى او حدوث حالات طقس غير اعتيادية.

جدير بالذكر، أن هذا الوقت من الشهر القمرى مثالى لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر مقارنة ببقية التضاريس التى تبدو مسطحة وتكون ظلالها قصيرة جدا لأن وجه القمر واقعا بالكامل فى نور الشمس.