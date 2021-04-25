شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأسقفية بقداس أحد الزعف: أسبوع الآلام تحققت فيه خطة خلاص البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية اليوم، قداس أحد الشعانين المعروف باسم أحد الزعف، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، وقال حنا فى عظة القداس: نحتفل بأحد الزعف وهو اليوم الذى دخل فيه السيد المسيح أورشليم، وهو أيضاً بداية أسبوع الآلام الذى يشمل أحداث صلب المسيح ثم قيامته من الأموات، ونحن نعرف أن هذا الأسبوع تحققت فيه الخطة الإلهية لخلاص البشرية من خلال موت السيد المسيح فداءً للبشرية

واستكمل المطران فى عظته: "لقد جاء دخول السيد المسيح لأورشليم تحقيقاً لنبوءات العهد القديم فلقد كتب النبى زكريا هذه الكلمات "اِبْتَهِجِي جِدًّا يَا ابْنَةَ صِهْيَوْنَ، اهْتِفِى يَا بِنْتَ أُورُشَلِيمَ. هُوَذَا مَلِكُكِ يَأْتِى إِلَيْكِ. هُوَ عَادِلٌ وَمَنْصُورٌ وَدِيعٌ، وَرَاكِبٌ عَلَى حِمَارٍ وَعَلَى جَحْشٍ ابْنِ أَتَانٍ (زك9 :9) "

وأوضح حنا، أن الكتاب المقدس يشير إشارة واضحة أن ملك إسرائيل سيدخل راكباً على حمار كما دخل المسيح، ولابد أن الشعب كان يعرف هذه النبوءة جيداً لذلك نجدهم يهتفون بكلمات مزمور 118 قائلين "مبارك الملك الآتى باسم الرب".

واستشهد حنا بقول القديس مرقس حين ذكر أن الشعب كانوا يصرخون قائلين "وَالَّذِينَ تَبِعُوا كَانُوا يَصْرُخُونَ قَائِلِينَ: «أُوصَنَّا! مُبَارَكٌ الآتِي بِاسْمِ الرَّبِّ! مُبَارَكَةٌ مَمْلَكَةُ أَبِينَا دَاوُدَ الآتِيَةُ بِاسْمِ الرَّبِّ! أُوصَنَّا فِى الأَعَالِي!»." (مر11 :9ب-10)

وفسر المطران ذلك قائلا: "وهذا يعنى أن الشعب رأى أن شخص يسوع المسيح هو الملك المنتظر الذى يأتى حسب النبوءات من عائلة الملك داود، وتطلع الشعب إلى الخلاص الذى سيحققه يسوع المسيح من بطش وذل الاستعمار الرومانى".

وأكد حنا، أن المسيح كان يعرف جيداً أن دخوله إلى أورشليم يعنى موته على الصليب، فلقد كرر ذلك لتلاميذه عدة مرات فى قوله " هَا نَحْنُ صَاعِدُونَ إِلَى أُورُشَلِيمَ، وَابْنُ الإِنْسَانِ يُسَلَّمُ إِلَى رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةِ، فَيَحْكُمُونَ عَلَيْهِ بِالْمَوْتِ، وَيُسَلِّمُونَهُ إِلَى الأُمَمِ، فَيَهْزَأُونَ بِهِ وَيَجْلِدُونَهُ وَيَتْفُلُونَ عَلَيْهِ وَيَقْتُلُونَهُ، وَفِى الْيَوْمِ الثَّالِثِ يَقُومُ»." (مر10 :33-34).

واستطرد حنا: كان الرب يسوع يعرف جيداً أنه سيتوج ملكاً فى أورشليم لكن ليس ملكاً أرضياً ولكن ملكاً سماوياً، مضيفا: لقد تيقن الرب يسوع المسيح أن دخوله إلى أورشليم وتطهيره للهيكل من الباعة والفاسدين سوف يثير الكهنة اليهود وهذا سيقوده إلى الموت صلبًا لكنه كان أيضاً متيقناً أنه جاء ليقدم نفسه ذبيحة حية لفداء كل البشر

واختتم المطران: احتفالنا بأحد الزعف يجعلنا نتساءل:"هل نهتف فى هذا اليوم "أوصنا" أى خلصنا لملك أرضى نتبعه لكى يحقق أحلامنا فى هذه الحياة، أم أننا نهتف "أوصنا" للملك الذى نريده يملك على حياتنا ونثق أنه سيأخذنا معه إلى ملكوته؟.

جدير بالذكر، أن أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية فى الزمالك دقت منذ قليل لتعلن بدء قداس أحد الزعف احتفالا بذكرى دخول المسيح أورشليم ليبدأ بذلك أسبوع الآلام الذى ينتهى بعيد القيامة المجيد.

وبدأ موكب الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية فى الدخول ليعلن بدء صلوات القداس الإلهى إذ خرج من مقره يتقدمه الشمامسة ثم القساوسة وصولًا إلى رئيس أساقفة الكنيسة فى نهاية الموكب الكنسى الذى ينتهى بهيكل الكنيسة.

ورنم كورال الكاتدرائية ترنيمة "أوصنا فى الأعالى" التى تحتفى بدخول المسيح وترنم كجزء من طقوس قداس أحد السعف.



رئيس الأسقفية خلال قداس أحد الزعف



رئيس الأسقفية خلال قداس أحد الزعف



قداس أحد الزعف



قداس أحد الزعف فى الكنيسة