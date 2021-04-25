شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: ترقبوا أول سوبر مون فى 2021 الإثنين و الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد غدا الاثنين مع اكتمال بدر القمر، موضحا أن القمر يبدو بدرا للرائى وللعين المجردة فى الفترة من 26 حتى 28 مارس، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون أجهزة.

وأشار أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية فى تصريحات له، إلى أن وقت البدر الكامل فسيكون فى 27 بعد غروب الشمس حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.9%

ويعرف هذا البدرأيضا باسم القمر الوردى والقمر الأبيض وقمر العشب النابت، وHسماء أخرى كثيرة وكلها تدل على أمور تحدث فى الربيع .

وأكد تادرس، أن القمر البدر هو القمر الأول من بين ثلاثة أقمار عملاقة (سوبر مون) لعام 2021، حيث يكون القمر فى مداره فى منطقة الحضيض وهى أقرب مسافة الى الأرض فيبدو أكبر قليلاً وأكثر إشراقا من المعتاد .

وأوضح أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، هذا مع الأخذ فى الاعتبار أن جميع مشاهدات الظواهر والأحداث الفلكية تتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، كما أن الظواهر الفلكية ليس لها أى أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومى على الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك لمتابعتها وتصويرها.