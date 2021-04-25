شكرا لقرائتكم خبر عن أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق معلنة بدء قداس أحد الزعف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية فى الزمالك لتعلن بدء قداس أحد الزعف احتفالا بذكرى دخول المسيح أورشليم، ليبدأ بذلك أسبوع الآلام الذى ينتهى بعيد القيامة المجيد.

وبدأ موكب الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية فى الدخول ليعلن بدء صلوات القداس الإلهى، إذ خرج من مقره يتقدمه الشمامسة ثم القساوسة وصولًا إلى رئيس أساقفة الكنيسة فى نهاية الموكب الكنسى الذى ينتهى بهيكل الكنيسة.

ورنم كورال الكاتدرائية ترنيمة "أوصنا فى الأعالى" التى تحتفى بدخول المسيح وترنم كجزء من طقوس قداس أحد الزعف.

وفى سياق متصل، احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الأحد، بأحد الزعف بداية أسبوع الآلام، حيث يعتبر الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس، وجرى الاحتفال بأحد الشّعانين عبر القيام ببعض العادات العُرفيّة، حيث يتم تداول أغصان النخيل خارج الكنيسة، ويستخدمن سعفه لصنع الصّلبان الصّغيرة، إلى جانب قراءة قصّة دخول النبىً عليه السّلام إلى القدس، وغناء التّرانيم القبطية.



قداس أحد السعف



أحد السعف



قداس أحد السعف