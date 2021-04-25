شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالنيابة عن كافة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بأسمى التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل ولشعب مصر العظيم، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وتابع في بيان: "داعين المولى عز وجل أن ينصركم ويسدد خطاكم، ولمصرنا الغالية تحت قيادتكم الحكيمة الأمن والاستقرار، وأن يرحم شهداء الوطن وأبطاله من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء الوطن وسالت دمائهم الطاهرة في تضحيات وبطولات سيخلدها التاريخ لينعم الشعب المصري العظيم بالأمن والأمان.