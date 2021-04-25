شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر ببلجراد وعمدة "نوفى بازار" بصربيا يفتتحان أنشطة ثقافية وتعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى سفير مصر في بلجراد "عمرو الجويلي" عمدة مدينة "نوفى بازار" بصربيا لافتتاح سلسلة من الأنشطة الثقافية، تضمنت معرضاً للفن الإسلامي والخط العربي بمركز الثقافة، واحتفالية لتقديم مجموعة من الكتب المرجعية إلى مكتبة المدينة مهداة من الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وصرح السفير "الجويلي"، أنه بحث مع قيادات المشيخة الإسلامية في صربيا سُبل التعاون مع الأزهر الشريف سواء بالاستفادة من المنح أو بإيفاد العلماء واستئناف استقبال المقرئين لشهر رمضان، كما ناقش مع مسئولي المستشفى العام ومعهد الصحة العامة بصربيا سُبل تقديم مجموعة من التجهيزات الطبية، فضلاً عن آفاق التعاون مع كليات الطب النظيرة خاصة بجامعة الأزهر.

وعلى الصعيد الثقافي من الزيارة، أشار "الجويلي" إلى أن مدير متحف "نوفى بازار" رحب بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي بالقاهرة لتبادل الخبرات، خاصةً حول سُبل الحفاظ على النسخ النادرة من المخطوطات بالأحرف العربية والمقتنيات الأخرى من الفن الإسلامي.

واختتم "الجويلي" تصريحاته، مبرزاً أن الزيارة تضمنت اجتماعات مكثفة مع مختلف القيادات المحلية، مما أظهر اهتمام الجانب الصربي بتعزيز التعاون مع مصر، حيث اقترح ممثلي بلدية مدينة "نوفى بازار" توقيع اتفاقية تآخى مع نظيرتها في مصر، ليمتد التعاون الثقافي إلى المجال الاقتصادي للاستفادة من الامكانات المتنوعة للمدينة في صناعات الأثاث والجلود والمنسوجات.