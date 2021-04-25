شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تنجح فى استرداد 186 ألف جنيه مستحقات مصرى بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القوى العاملة ، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية . القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، فى الحصول على مستحقات مواطن مصرى، بلغت 44 ألفا و400 ريال سعودى، أى ما يعادل 186 ألف جنيه مصرى تقريبا

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العامل المصرى "ي.أ" المتأخرة لدى إحدى شركات الاستثمار الزراعى بالرياض، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه بمتابعة هذه الشكوى مع الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أكد أن المواطن قام بتحريك دعوى عمالية ضد الشركة إلا أنها رفضت فقام المكتب بعمل مذكرة مرافعة قانونية واعتراض على رفض الدعوى أمام المحكمة المختصة ترتب عليها القضاء بأحقية المواطن فى مبلغ 44 ألفا و400 ريال سعودي، وقد تقدم المكتب لتنفيذ الحكم والتسوية الودية مع إدارة الشركة، وتم إثبات محضر تصالح وتنازل على الحقوق المالية لدى فرع وزارة العمل بالرياض بعد استلام كافة المستحقات المالية.

كما قام المكتب باستخراج تأشيرة خروج نهائى للمواطن عن طريق مكتب العمل، ونظراً انتهاء جواز السفر الخاص به، فقد تم عمل وثيقة سفر للمواطن، ووجه المواطن الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان، ومكتب التمثيل العمالى لما تم تقديمه من جهد ومساعدة حتى انتهاء مشكلته.