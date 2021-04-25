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قرينة الرئيس: معركة تحرير سيناء ستظل شاهدة على أمجاد أبناء مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكدت انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، أن معركة تحرير سيناء شاهدة على أمجاد أبناء مصر.

وقالت انتصار السيسي في تدوينة لها على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "ستظل سيناء أرضا مقدسة للإنسان المصري، وستظل معركة تحريرها شاهدة على أمجاد أبنائها الذين قدموا القدوة والمثل لأجيال متعاقبة أتت من بعدهم".

وتابعت: "وفي ذكرى تحرير سيناء، أتوجه بتحية تقدير إلى القوات المسلحة والعقل المصري الذي أثبت قدرته على أداء رسالته الوطنية وتبديد الأوهام وفرض الانتصار".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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