قرينة الرئيس: معركة تحرير سيناء ستظل شاهدة على أمجاد أبناء مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكدت انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، أن معركة تحرير سيناء شاهدة على أمجاد أبناء مصر.

وقالت انتصار السيسي في تدوينة لها على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "ستظل سيناء أرضا مقدسة للإنسان المصري، وستظل معركة تحريرها شاهدة على أمجاد أبنائها الذين قدموا القدوة والمثل لأجيال متعاقبة أتت من بعدهم".

وتابعت: "وفي ذكرى تحرير سيناء، أتوجه بتحية تقدير إلى القوات المسلحة والعقل المصري الذي أثبت قدرته على أداء رسالته الوطنية وتبديد الأوهام وفرض الانتصار".