شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس المنيا تحتفل بأحد الشعانين وتعتذر عن استقبال المهنئين بعيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت اليوم، كنائس المنيا، بحد الشعانين «السعف»، والذي يواكب وهو الأحد السابع من الصوم الكبير، والأخير قبل عيد الفصح، وأقام الأساقفة والقساوسة قداس الأحد وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا المستجد .

فيما كثفت الأجهزة الأمنية في المنيا، برئاسة اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، من الإجراءات الأمنية، بمحيط المطرانيات، والكنائس لتامين قداس الأحد، وحد السعف «الشعانين» .

وقد سمي الاسبوع الذي يبدأ به أسبوع الآلام، وهو يوم ذكري دخل يسوع إلى مدينة القدس، ويسمي هذا اليوم بحد السعف، أو الزيتون لان الأهالي استقبلوه بالسعف والزيتون .

فيما ترأس الأنبا باسيليوس أسقف ايبارشية الأقباط الكاثوليك بالمحافظة، قداس الأحد، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا المستجد .

بينما اصدر الأنبا اغاثون، أسقف الأقباط الأرثوذكس بمركزي مغاغة والعدوة، بيان اعتذر خلاله عن استقبال المهنئين بالعيد، بسبب الظروف الوبائية التي تمر بها البلاد، وخصصت المطرانية أرقام موبايل لاستقبال التهاني .