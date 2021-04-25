شكرا لقرائتكم خبر عن غرق طالب أثناء الاستحمام بنهر النيل بمعصرة ملوي في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي طالب مصرعه غرقا، أثناء الاستحمام بمجري نهر النيل، في معصرة ملوي، جنوب المنيا .

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بغرق مصطفي نادي ممدوح، 15 سنه، طالب، مقيم معصرة ملوي، بمركز ملوي، جنوب المنيا، بمجري نهر النيل، اثناء الاستحمام هربا من الحر .

تم انتشال جثة الطالب، ونقلها لمشرحة مستشفي ملوي العام، تحت تصرف النيابة العامة ..