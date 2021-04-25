شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل، خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع انطلاق امتحانات شهر إبريل لصفوف النقل، بنظام الامتحانات المجمعة البديلة عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، غدًا الاثنين.

وينطلق غدًا امتحانات عدد من صفوف النقل، وهم الصف الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي والأول والثاني الثانوي، كما يبدأ الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء المقبل، فيما يبدأ الصف الأول الإعدادي والرابع الابتدائي الامتحانات يوم الأربعاء المقبل.

تنطلق امتحانات الصف الثاني الثانوي لشهر إبريل بدءً من يوم الاثنين الموافق 26 إبريل على أن تمتد على مدار ثلاث أيام، على أن يكون اليوم الأول مخصص لامتحان اللغة العربية ومادة الرياضيات 1 ومادة الرياضيات 2، فيما يتم تخصيص اليوم الثاني الموافق الثلاثاء 27 أبريل لعقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى ومادة الكيمياء ومادة الأحياء، أما اليوم الثالث الموافق الأربعاء 28 أبريل فسيؤدي الطلاب خلاله امتحان اللغة الأجنبية الثانية ومادة الفيزياء.

وكانت وزارة التربيةوالتعليم قد أصدرت عدة ضوابط لتقييم طلاب الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي على أن تكون نتيجة الفصل الدراسي الثاني عبارة عن مجموع متوسط امتحاني شهري إبريل ومايو، بشرط أن يكون الطالب قد حضر امتحانات الصف الدراسي الأول وأدى الامتحان التكميلي.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية الطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية، بمنع دخول الطلاب والمعلمين للجان الامتحانات بدون ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى تعقيم لجان الامتحانات.