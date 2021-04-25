شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة المصرية اليابانية تعلن برنامجين جديدين لربط الخريجين بسوق العمل محلياً ودولياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عادل ريان عميد كلية الإدارة الدولية والانسانيات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا،عن تقديم برنامجين جديدين بالكلية في مرحلة البكالوريوس وهما برنامج التمويل والاستثمار وبرنامح التسويق والإدارة الدولية وذلك لربط الخريجين بسوق العمل المحلية والدولية.

وقال أن هناك أولوية لتوجيه مشروعات التخرج لطلاب الكلية لحل مشاكل واقعية في الشركات والمؤسسات والمصانع من خلال قيام كل مجموعة من الطلاب ببحث علمي يقدم حلولا ابتكارية لها، موضحاً انه يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات تعمل كل مجموعة تحت اشراف استاذ من اساتذة الكلية لحل مشكلة واقعية في مجالي المحاسبة وإدارة الموارد البشرية.

وأضاف ان الجامعة المصرية اليابانية لديها شراكات علمية مع كبري الجامعات اليابانية وهناك اساتذة من تلك الجامعات يقدمون المشورة والنصح في إدارة وتقديم البرامج الدراسية ويشاركون في تدريس بعض المقررات، على سبيل المثال يقوم بعض الاساتذة من جامعتي اسيدا وتوسكوبا اليابانيتين بالمشاركة في تدريس بعض المقررات في ادارة الموارد البشرية والمحاسبة.