شكرا لقرائتكم خبر عن سعر صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 25-4-2021 في الكويت بالدينار الكويتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفض سعر صرف بعض العملات الاجنبية ببنوك الكويت مقابل الدينار الكوينى من ابرزها الدولار الامريكى والريال السعودى والجنيه الاسترلينى، فيما ارتفع سعر صرف اليورو وارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتى، وذلك وفق السعر المعلن من البنك المركزي الكويتي فى الكويت اليوم الأحد 25-4-2021.

وجاء سعر العملات الاجنبية مقابل الدينار الكويتى كالتالى :

1 دولار أمريكي = 0.30 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 3.332 دولار أمريكي

يورو (EUR)

1 يورو = 0.36 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 2.754 يورو

جنيه استرليني (GBP)

1 جنيه استرليني = 0.42 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 2.401 جنيه استرليني

دولار كندي (CAD)

1 دولار كندي = 0.24 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 4.156 دولار كندي

دولار أسترالي (AUD)

1 دولار أسترالي = 0.23 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 4.304 دولار أسترالي

ين ياباني (JPY)

1 ين ياباني = 0.003 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 359.500 ين ياباني

جنيه مصري (EGP)

1 جنيه مصري = 0.02 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 52.319 جنيه مصري

ريال سعودي (SAR)

1 ريال سعودي = 0.08 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 12.496 ريال سعودي

درهم إماراتي (AED)

1 درهم إماراتي = 0.08 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 12.238 درهم إماراتي

جنيه سوداني (SDG)

1 جنيه سوداني = 0.001 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 1,271.018 جنيه سوداني

دينار جزائري (DZD)

1 دينار جزائري = 0.002 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 442.381 دينار جزائري

دينار بحريني (BHD)

1 دينار بحريني = 0.799 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 1.252 دينار بحريني

دينار عراقي (IQD)

1 دينار عراقي = 0.0002 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 4,844.862 دينار عراقي

دينار اردني (JOD)

1 دينار اردني = 0.423 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 2.362 دينار اردني

ليرة لبنانية (LBP)

1 ليرة لبنانية = 0.0002 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 5,020.939 ليرة لبنانية

دينار ليبي (LYD)

1 دينار ليبي = 0.067 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 14.884 دينار ليبي

درهم مغربي (MAD)

1 درهم مغربي = 0.03 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 29.580 درهم مغربي

ليرة سورية (SYP)

1 ليرة سورية = 0.0002 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 4,189.896 ليرة سورية

شلن صومالي (SOS)

1 شلن صومالي = 0.001 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 1,920.960 شلن صومالي

ريال عماني (OMR)

1 ريال عماني = 0.782 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 1.278 ريال عماني

ريال قطري (QAR)

1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 12.091 ريال قطري

دينار تونسي (TND)

1 دينار تونسي = 0.109 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 9.137 دينار تونسي

ريال يمني (YER)

1 ريال يمني = 0.001 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 834.241 ريال يمني

فرنك جيبوتي (DJF)

1 فرنك جيبوتي = 0.002 دينار كويتي

1 دينار كويتي = 591.159 فرنك جيبوتي

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الدينار الكويتى بمقدار 0.1000 وبنسبة تغيير 0.03 وانخفض سعر صرف الريال السعودى أمام الدينار الكويتى بمقدار 0.0267 بنسبة تغيير 0.03 و ارتقع سعر صرف الدرهم الاماراتى أمام الدينار الكويتى بمقدار 0.6479 بنسبة تغيير 0.79، فيما ارتفع سعر اليورو أمام الدينار الكويتى بمقدار 1.9265 بنسبة تغيير 0.53، وانخفض سعر الجنيه الاسترلينى بمقدار 1.8399 وبنسبة تغيير 0.44 .