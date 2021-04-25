شكرا لقرائتكم خبر عن «القليوبية»: ضبط 200 شيشة وتحرير 173 محضر كمامة في حملات متابعة إجراءات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة بنها، وذلك بالتنسيق مع إدارة الإشغالات بمجلس مدينة بنها وشرطة المرافق لتطهير شوارع المدينة من الإشغالات والباعة الجائلين و ظاهرة الافتراش بالشارع العام.

وقال بيان صحفي الأحد، إن الحملة تمكنت من إزالة العديد من فرشات الباعة الجائلين والتي كانت تتسبب في غلق الشارع أمام المارة والسيارات، كما تم إزالة العديد من عربات الكارو وتحرير محاضر لأصحابها، كما تم أيضا إزالة عشرات الأكشاك المخالفة المقامة بدون ترخيص.

وفي إطار متابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد قام الهجان بجولة مفاجئة على مقهى بالحرس الوطني، حيث تم ضبط 20 شيشة، موجها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقهى.

كما تم المرور على المحلات التجارية والكافيتريات، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق في المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون في أي مخالفة.

وخلال الجولة لاحظ المحافظ معرض سيارات يقوم بافتراش سيارات ودراجات علي حرم الطريق الزراعي وذلك بدون ترخيص امام مصنع توشيبا العربي وعلي الفور وجه المحافظ برفع الإشغالات وتحريم محضر.

وعلى هذا النحو فقد قامت جميع الاجهزة التنفيذية لمجالس المدن والاحياء بحملات مكبرة مساء أمس السبت أسفرت عن ضبط 200 شيشة و تحرير 173 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق 15 مقهى وبذلك يصبح إجمالي المخالفات على مدار الثلاثة عن ضبط حوالي 700 شيشة وتحرير 353 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة.