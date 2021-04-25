شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية: توريد 20223 طن وحصاد 15 ألف فدانًا من محصول القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عربي عبدالحليم، وكيل وزارة التموين في القليوبية، أنه تم توريد 20223 طن من محصول القمح حتى الآن في الصوامع والهناجر والشون التي تم تحديدها وتخصيصها لتوريد المحصول بها لموسم 2021.

وقال وكيل وزارة التموين في بيان، الأحد، إنه يوجد بكل موقع لجنة مشكلة برئاسة مندوب من مديرية التموين بالقليوبية، وعضوية مندوبين من الزراعة والصادرات والشركة والجهة المسوقة، طبقا لضوابط استلام القمح، مشيرًا إلى أنه في حالة ملء السعة التخزينية للصوامع والشون والهناجر بالمحافظة يتم الغلق قبل الموعد المقرر لانتهاء الموسم

من جانبه، قال المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إنه تم حصاد 15 ألف فدانًا من محصول القمح من إجمالي المساحة المزروعة والتي تتخطى الـ51632 فدان قمح.