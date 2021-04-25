شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يقرر سحب رخصة سائق سيارة نقل لمخالفته (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سحب رخصة سائق سيارة نقل أثناء قيادته السيارة النقل بميدان عابدين بالمخالفة لقرار عدم سير سيارات النقل بشوارع العاصمة نهارًا.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، لمتابعة الأعمال الجارية بميدان عابدين، إضافة لتفقد المواقف للتأكد من الالتزام بتعريفة الأجرة وعدم الزيادة، إضافة إلى التزام السائقين ومستقلي السيارات بارتداء الكمامات.

وقرر محافظ كفر الشيخ التحفظ على اللوحات المعدنية لـ7 سيارات ملاكي، تابعة لأحد معارض السيارات، تقف بطول الشارع متسببة في عدم السيولة المرورية بشارع المصنع، متعديًا صاحبها على الطريق.

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ