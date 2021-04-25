شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 8 مليون جنيه .. محافظ الشرقية يُتابع رفع كفاءة ورصف الشوارع الداخلية في بلبيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس، انتظام سير أعمال رفع كفاءة ورصف الشوارع الداخلية بالمدينة، والتي شملت شوارع «بورسعيد، سعد زغلول، الدوكار، الشيخ عمر» بتكلفة إجمالية بلغت ٨ مليون جنيه.

شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة بلبيس، بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بالطريق، وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد للانتهاء منه لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

ومن جانبه أوضح المحاسب على الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، أنه جاري تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة شوارع «بورسعيد، شارع سعد زغلول، شارع الدوكار، شارع الشيخ عمر» بالمدينة بتكلفة إجمالية بلغت ٨ مليون جنيه، لافتا إلى أنه جاري أعمال الرصف بشارع بورسعيد بطول ٩٥٠ متر وبعرض ١٠ متر، وتم الإنتهاء من الأعمال التمهيدية بشوارع «سعد زغلول بطول ٩٣٠ متر مربع وبعرض ١٠ متر، وشارع الدوكار بطول ٧٥٠ متر وبعرض ٧ متر، وشارع الشيخ عمر بطول ٨٨٠ متر وبعرض ١٠ متر»، فضلا عن رفع كفاءة طريق الكلية الجوية الخلفي استعداداً للبدء في أعمال الرصف، لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.