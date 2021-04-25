شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية من أمام مواقف سيارات الأجرة : لا زيادة في تعريفة الركوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انتظام سير الحركة بمواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بعد تعديل أسعار البنزين بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشا وتثبيت سعر السولار، مؤكداً أنه لا زيادة في تعريفة الركوب بسيارات النقل الجماعي والسرفيس داخل المحافظة.

وجه المحافظ مدير إدارة المرور، بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن، ومدير الإدارة العامة للمواقف، بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

شدد محافظ الشرقية على مدير الإدارة العامة للمواقف، بالتأكد من التزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وفي ذات السياق، قامت اللجان المشكلة بمتابعة سير حركة سيارات الأجرة بـ 66 موقفا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للاطمئنان على التزام السائقين بتحصيل الأجرة المقررة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، والمتضمن خط السير والأجرة المقررة والأرقام المخصصة لتلقي شكاوى المواطنين «0552315974 – 0552303693 – 16528».