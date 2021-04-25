شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرفية يوجه بغلق الدورانات العشوائية علي الطرق تفادياً لوقوع حوادث مرورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نبيل فاروق، رئيس مركز الزقازيق، بالتنسيق مع إدارة المرور ومديرية الطرق، بغلق الدورانات العشوائية المقامة بالمخالفة بالحاجز الخرساني بطريق الأحرار بمدينة الزقازيق، وذلك لما تسببه تلك الدورانات والفتحات العشوائية من زحام مرورى، وتفاديا لوقوع حوادث وحفاظا على سلامة المواطنين.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعدم السماح بإقامة مثل هذه الدورانات المخالفة بالحواجز الموجودة على الطرق الرئيسية والعامة، وذلك بعد أن تلاحظ إقامتها بالمخالفة مما يتسبب في وقوع الحوادث وإزهاق أرواح المواطنين.

ومن جانبها قامت الأجهزة التنفيذية بمركز الزقازيق، بغلق الدورانات المخالفه بطريق الأحرار باستخدام الحواجز الحديدية والخرسانة المسلحة، تمهيدا لإقامة حواجز خرسانية بها لمنع العبور العشوائي للسيارات المارة على الطريق، وإجبار سائقي السيارات بالالتزام بالدوران من ال U-tern المحدد بمعرفة إدارة المرور لتوفير عبور آمن للمواطنين.

كما وجه محافظ الشرقية مدير إدارة المرور، بتكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة، لإعادة الانضباط للشارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين، مطالباً أصحاب السيارات بضرورة الالتزام بقواعد وقانون المرور.