شكرا لقرائتكم خبر عن 76 إصابة بكورونا ومحاضر لمقاهي الشيشة وعدم ارتداء للكمامة في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية وفق بيانات مديرية الصحة 76 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال ال24 ساعة الماضية بالإضافة إلى 14 حالة إصابة من خارج المحافظة.

وجاء مركز بنها بالمركز الأول في عدد الإصابات حيث سجل 27 إصابة تلاه مركزي الخانكة وطوخ بـ 9 أصابات لكلا منهما ثم شرق شبرا وكفرشكر ب8 حالات لكل منهما ثم قليوب بـ4 حالات ثم غرب شبرا وشبين القناطر والقناطر بـ 3 حالات لكل منهم ثم قها بحالتين بينما لم سجل قسم العبور صفر إصابة.

وفى السياق متصل، واصل رؤساء المدن في القليوبية الحملات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا حيث أعلن الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا، أنه تم ضبط 5 مقاهي تستخدم الشيشة مخالفه لقوانين الحظر وتم مصادرة 42 شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في اطار الاجراءات التي تتخذها لدوله لمواجهة كورونا.

وفى كفر شكر قال اللواء هشام رفعت، رئيس المدينة، إنه تم القيام بحملة أسفرت عن تحرير 22 محضر عدم ارتداء الكمامة و10 اشغال بالشوارع.