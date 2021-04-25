شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل : ٢٦ مليار جنيه لتطوير مشروع الربط مع السودان البري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن القيادة السياسية صدقت على إنهاء تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى حدود السودان بمنفذ أرقين بطول 1155 كيلو متر بتكلفة 26 مليار جنيه.

وأضاف خلال جولته التفقدية بمحافظة بني سويف، أنه جاري العمل في المرحلة الأولى في المسافة من التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم والتي قاربت على الانتهاء والمرحلة الثانية الجاري العمل بها في المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم والمسافة من السباعية- أدفو- أسوان – توشكي / ارقين بطول 442كم، والمرحلة الثالثة في المسافة من محور ديروط مروراً بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول 246 كم، وكذلك المسافة من قنا مروراً بالأقصر حتى السباعية بطول 185 كيلو متر.