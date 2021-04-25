شكرا لقرائتكم خبر عن توريد ٢٩٦٢٣ طن قمح في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ الأحد، إن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2021 الحالي يتم من خلال 20 موقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف أن هناك متابعة من محافظ كفر الشيخ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاستنا لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ، حيث شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين القمح بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وقد بلغ إجمالي المورد منذ بداية الموسم في 20/4/2021 وحتى صباح يوم الأحد 25/4/2021 (29623 طن و557 كجم قمح).

قمح

قمح

قمح

قمح