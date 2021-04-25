شكرا لقرائتكم خبر عن بيطري الشرقية: ضبط 1.3 طن أجزاء دواجن مجهولة المصدر في حملة رقابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية ، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية علي محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ، ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد علي ، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية ، أن قسم الصحة العامة والتفتيش علي اللحوم بإدارة بلبيس البيطرية ، بالاشتراك مع مباحث التموين، قامت بشن حملة تفتيشية ، لضبط سوق اللحوم والأسماك بمركز بلبيس ، أسفرت عن ضبط مجزر للدواجن ومحل جزارة ، وضبط طن و 340 كجم أجزاء دجاج مجهولة المصدر و 8 كجم لحوم جملي ذبح خارج المجازر الحكومية .

تم تحرير محضرين بالمخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية .