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بيطري الشرقية: ضبط 1.3 طن أجزاء دواجن مجهولة المصدر في حملة رقابية

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وليد صالح 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية ، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية علي محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ، ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد علي ، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية ، أن قسم الصحة العامة والتفتيش علي اللحوم بإدارة بلبيس البيطرية ، بالاشتراك مع مباحث التموين، قامت بشن حملة تفتيشية ، لضبط سوق اللحوم والأسماك بمركز بلبيس ، أسفرت عن ضبط مجزر للدواجن ومحل جزارة ، وضبط طن و 340 كجم أجزاء دجاج مجهولة المصدر و 8 كجم لحوم جملي ذبح خارج المجازر الحكومية .

تم تحرير محضرين بالمخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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