شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تطويرها.. إعادة تشغيل العناية المركزة بحميات بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية انه تم الانتهاء من تطوير الجزء الاول من مستشفى حميات بنها، وهو تجديد وترميم الأقسام الداخلية للمرضى واستلام وتركيب تانك الأكسجين ليصل إلى جميع غرف المرضى دون معاناة، كما تم افتتاح العناية المركزة واستقبال المرضى بعد إغلاقها للتطوير ورفع الكفاءة حتي تكون على المستوي المناسب لخدمة المريض

اعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية في بيان لها اليوم ان وزارة الصحة تولى اهتماما كبيرا بتطوير ورفع كفاءة جميع مستشفيات الحميات والصدر على مستوي الجمهورية

وأشارت المديرية، إلى أن مستشفي حميات بنها تشمل عناية مركزة سعة 14 سريرا للكبار، و6 أسرة عناية أطفال، و5 أسرة بعناية القلب، بالإضافة إلى تشغيل 36 سرير داخلى بعد التطوير ومد شبكة الغازات لغرف المرضى

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه جارى استكمال التطوير بياقي المستشفى من الاستقبال والعيادات الخارجية وغيرها من الأقسام لتكون حميات بنها إحدي مستشفيات القليوبية النموذجية.

تشغيل العناية المركزة بحميات بنها

تشغيل العناية المركزة بحميات بنها