شكرا لقرائتكم خبر عن فوز 5 أشخاص في التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم بأوقاف شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، عن فوز ٥ أشخاص في التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم.

وأكد الشيخ إبراهيم جمعه ابراهيم، مدير عام المديرية، أن الفائزين في الفرع الأول من المسابقة المفتوحة لحفظ القرآن الكريم كاملاً ، وفهم معانيه هم كلا من، كريم زينهم فتحى دبور ، عبد الرحمن عاطف سليم محمد،، محمود عبدالله كامل سالم ، محمد السيد على على، محمد صبرى الششتاوى شلبى

أضاف جمعه، أن الفائزة في الفرع الثاني، الناشئة تحت عشر سنوات، في حفظ ربع القرآن الكريم على الأقل وفهم معانيه هي تقى محمد عبد الستار محمد.

أشار الي ان التصفيات النهائية يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين في مسجد النور بالعباسية في القاهرة.