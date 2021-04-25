شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ 39 لتحرير سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الأحتفال بالذكرى الـتاسعة والثلاثين لتحرير سيناء .

وأكد اللواء أشرف عطية في برقيته بأنه بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان والقيادات التنفيذية والبرلمانية والسياسية يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء الغالية وعودة آخر شبر من أراضيها لحضن الوطن في يوم مجيد خالد سيظل في تاريخنا الوطني مبعث إعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الأوفياء ، ومؤكداً بأنه ليوم مشهود في تاريخ النضال الإنساني بأن تتحرر أرض مصر بأيدي أبنائها من رجال القوات المسلحة الذين ضربوا أروع الأمثال في التضحية والفداء، مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض بالرسالة النبيلة لدعم التنمية والأستقرار ، ودفعاً لجهود البناء والتقدم والتنمية الشاملة.

وأضاف محافظ أسوان بأننا نتوجه لله عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية، وربان لسفينة وطننا الغالي ليتحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها ، وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصري العظيم بالرخاء والأزدهار . كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ، وأيضاً قيادات القوات المسلحة.