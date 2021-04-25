شكرا لقرائتكم خبر عن كلمة السيسي في ذكرى تحرير سيناء : «الحرب لم تكن أبدًا غاية مصر» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن يوم تحرير سيناء سيظل يجسد ذكرى خاصة في وجدان كل المصريين، وملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصارا عسكريا ودبلوماسيا بل امتدت لتصبح نموذجا خالدا لقهر اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة عسكريا وسياسيا .

وشدد الرئيس السيسي- في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 39 لتحرير سيناء- على أن الحرب لم تكن أبدا غاية مصر، وأنها قادرة على الحفاظ على مكتسبات السلام الساعية للتقدم والازدهار.

وتابع الرئيس قائلا: «نحن اليوم نسترجع هذه الذكرى المجيدة التي تمثل منبعا لا ينضب تنهل منه الأجيال القادمة معانى العزة والكفاح والولاء والانتماء مثالا يحتذى به في الإصرار على صون الكرامة الوطنية، ودرسا في الحفاظ على التراب الوطني بالعمل والاجتهاد والعلم وليس بالأماني والشعارات، ونؤكد للعالم أجمع ما أثبتته دروس التاريخ من أن مصر قادرة على الحفاظ على مكتسبات السلام والسعي للتقدم والازدهار».

وأشار الرئيس السيسي إلى أن احتفالنا اليوم بتحرير سيناء، إنما يولّد قوى دفع متعددة للعمل على حماية كل شبر من أرجاء الوطن وتحقيق طموحات وحقوق شعبه الكريم في حاضر زاهر ومستقبل مشرق، ترفرف عاليا في سمائه رايات الحرية والكرامة ويظلله الأمن والأمان، ويزدهر فيه البناء والتنمية والتقدم.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي «لكم الحق أبناء مصر في أن تفخروا بأنفسكم وبوطنكم، فمعركة البناء والتنمية التي نخوضها اليوم جميعا لا تقل في تحدياتها وقوتها عما واجهه الآباء والأجداد على مدار تاريخ أمتنا العظيمة».

وأضاف الرئيس السيسي- في كلمة له بمناسبة الذكرى 39 لتحرير سيناء- أن تلك المعركة تلزمنا بأن نصطف جميعا حول الوطن، ونحمي مقدراته ونصون مقدساته من أجل تغيير الواقع الحالي ولمستقبل أفضل للأبناء والأحفاد .

وتابع الرئيس، في كلمته، «هذا الوطن العظيم يستحق منا أن نبذل له كل غال ونفيس، وثقتي في الشعب المصري العظيم بلا حدود، ويقيني في قدرته مطلق، وأملي في المستقبل كبير، وحلمي لمصرنا العزيزة لا يقل عن عظمتها وتاريخها».

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية واجبة لكل من شارك في صناعة هذا اليوم المجيد، مقدمًا تحية احترام وتقدير لشهداء الواجب أبناء مصر المخلصين الذين حققوا للوطن الانتصار العظيم.

وأشار إلى أن هذا اليوم سيظل عيدًا لكل المصريين وتخليدًا لذكرى النصر والسلام القائم على الحق وبرهانًا على بطولات وتضحيات العسكرية المصري وبراعة المفاوض المصري في الحفاظ على تراب الوطن وصون كرامته بإصرار وعزيمة لا تلين.