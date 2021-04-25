شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يوضح أعراضا جديدة لكورونا في ذروة الموجة الثالثة: تصيب جميع الأعمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح الدكتور محمد صلاح مدير مستشفى الباجور لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد بمحافظة المنوفية، أن هناك أعراض جديدة تم رصدها للكشف عن إصابات كورونا.

وقال عبر رسالة مطولة له، على حسابه الخاص بفيس بوك: «السعال الجاف، والحمى، وفقدان لحاسة الشم أو التذوق، كانت هذه هي الأعراض الشائعة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكنها تغيرت الآن مع ظهور موجودة جديدة للفيروس التاجي في مصر».

ورصد صلاح، الأعراض الجديدة ومنها: التهابات بالعين، وعدم التوازن بشكل عام، وتأثر عصب السمع، علاوة على الحساسية الجلدية (الطفح الجلدي) وخاصة لدى الإصابات بين الأطفال.

وقال صلاح أن الموجة الحالية «الموجة الثالثة» ترتبط بتغيير في الحالة الإكلينيكية للمرضى بشكل سريع ومفاجئ، حيث تسوء الحالة الصحية لبعض المرضى من 12 إلى 48 ساعة فقط من الإصابة بكورونا، وتابع قائلاً: «نحن الآن في الإتجاه لذروة انتشار كورونا، وتزايد في الإصابات بجميع الأعمار أطفال وشباب وكبار السن».

وأكمل: «لذلك يجب ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية، وارتداء الكمامة، والحرص على التباعد الاجتماعي، وتناول اللقاح؛ لأنه يقلل أعراض الإصابة بالفيروس.

اللقاح الأساسي هو ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي وغسيل الأيدي، علاوة على الحصول على اللقاح، والاهتمام بالتغذية السليمة«.

وعن الأعراض الجديدة، قال: ظهر بشكل لافت في الموجة الجديدة تأثير كورونا على عصب السمع، والطفح الجلدي خاصة على الأطراف، إضافة إلى انتشار الإصابة بين عائلات بأكملها، كورونا تؤثر في جميع أجهزة الجسم، وبينها الجهاز العصبي ومن ضمن الأعراض التأثير على عصب السمع تلك الأعراض في الغالب تكون مصحوبة بأعراض تنفسية أخرى، مثل السعال الجاف، فضلا عن الحمى.

يجب أن تعرف أن هناك بعض الأدوية الموجودة بالمستشفيات فقط، وغير متاحة في الصيدليات، والتي يجب تناولها في الـ 10 أيام الأولى من الإصابة، إلى أن التشخيص يتم إما عبر المسحة أو الأشعة وليس التحاليل.

ظهور أعراض ألم شديد في الظهر وعضلات الساقين، علاوة على الصداع الشديد، ثم بعد أيام قليلة تظهر أعراض الإصابة الأخرى.

هناك ظواهر جديدة لفيروس كورونا خلال الفترة الحالية، ومن أبرزها الانتكاسة الواضحة ونقص مفاجئ لنسبة الأكسجين، لدى بعض الحالات المصابة بكوفيد-19، بعد استقرار وتحسن تلك الحالات.

في وقت سابق، أشارت وزيرة الصحة، هالة زايد، إلى أن شهر أبريل الحالي يشهد زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا بمصربنسب بسيطة ولكنها مستمرة، بالتزامن مع الزيادة التي تشهدها دول العالم،