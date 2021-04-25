شكرا لقرائتكم خبر عن واصل الاستقرار .. سعر الذهب فى بداية التعاملات اليوم الأحد 25 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب في مصر في بداية التعاملات، اليوم الاحد، 25 أبريل 2021، ثباته عند الأسعار التي حققها في صباح يوم السبت، بعدما حقق ارتفاعا طفيفا عن الأسعار في مساء الجمعة، وذلك لوقف التداول على الذهب فى أيام الإجازة الاسبوعية، وسط حالة من الترقب والحذر بين المتداولين عن الاسعار فى بداية اسبوع التداول غدا الاثنين، وشهد سعر الذهب عالميا ثباتا أيضا عندالاسعار التي حققها قبل اغلاق البورصات والأسواق العالمية في الإجازة الأسبوعية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 في بداية التعاملات اليوم الأحد 25 أبريل، 784.92 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» عالميًا سعر، 1،777.11 $ .

«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب في نهاية التعاملات اليوم الأحد 25 أبريل 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في بداية التعاملات السبت 24 أبريل 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط



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