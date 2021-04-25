شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى فى الذكرى الـ39 لتحريرها: سيناء تتمتع بمكانة راسخة فى قلوب المصريين..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

وأضاف الرئيس فى كلمته بمناسبة الذكرى الـ39 لتحرير سيناء، أننا اليوم نسترجع هذه الذكرى المجيدة التى تمثل منبعًا لا ينضب تنهل منه الأجيال القادمة معانى العزة والكفاح والولاء والانتماء مثالاً يحتذى به فى الإصرار على صون الكرامة الوطنية، ودرسا فى الحفاظ على التراب الوطنى بالعمل والاجتهاد والعلم وليس بالأمانى والشعارات، مضيفًا:"نؤكد للعالم أجمع ما أثبتته دروس التاريخ من أن مصر قادرة على الحفاظ على مكتسبات السلام والسعى للتقدم والازدهار".

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن سيناء تتمتع بمكانة راسخة فى قلوب جميع المصريين، وأن يوم تحرير سيناء سيظل يجسد ذكرى خاصة فى وجدان كل مصرى، فملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصارًا عسكريًا ودبلوماسيًا بل امتدت لتصبح نموذجًا خالدًا لقهر اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة عسكريًا وسياسيًا، فلم تكن أبدًا الحرب غاية مصر بل كان السلام هو الهدف الأسمى والغاية الكبرى.