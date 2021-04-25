شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤقت بحرارة الجو ونشاط للرياح.. ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأحد 25 أبريل 2021 إلى الجمعة 30 أبريل 2021.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية:

- الأحد 25 أبريل :

ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى 30 : 36 ودرجة الحرارة الصغرى 16 : 19، وعلى جنوب البلاد درجة الحرارة العظمى 39 : 41 ودرجة الحرارة الصغرى 23 : 28

نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وغرب البلاد وشمال الصعيد

- الاثنين 26 أبريل :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

- الثلاثاء 27 أبريل :

نشاط للرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- الأربعاء 28 أبريل:

اعتبارا من الأربعاء ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى 28 : 31، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى 35 : 38، وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد ودرجة الحرارة العظمى 38 : 41، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى 16 : 19، معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى 23 : 27 .

نشاط للرياح أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء .

- الخميس 29 أبريل :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

- الجمعة 30 أبريل:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.