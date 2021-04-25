إسكان اجتماعي وسكن مصر.. تفاصيل مخطط مدينة حدائق العاصمة (أرقام خرائط)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تستهدف وزارة الإسكان المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذ عدد من المشروعات السكنية المختلفة داخل مدينة حدائق العاصمة أحدث المدن الجديدة بعد انفصالها عن مدينة بدر وأصبحت مدينة مستقلة.

المشروعات السكنية عبارة عن شقق الاسكان الاجتماعي ضمن النموذج الـ90 مترا والـ75 مترا، وشقق سكن مصر، وكذلك شقق الإسكان المتوسط.

وبحسب المخطط الاستراتيجي المبدئي للمدينة الذي حصل عليها الخليج 365، تصل مساحة المدينة لـ 33.8 ألف فدان، تتكون المرحلة العاجلة من 2350 فدان على مرحلتين، المرحلة الأولى عبارة عن 26.97 ألف وحدة إسكان اجتماعي 90 مترا، بجانب تنفيذ 2520 وحدة 75 مترا عبارة عن غرفتين وصالة.

أما المرحلة الثانية وفقا للمخطط سيتم تنفيذ عمارات إسكان اجتماعي نموذج 3 غرف وصاله بعدد 26496 وحدة، بجانب عمارات إسكان متوسط بواقع 4704 وحدة، ومشروع سكن مصر بعدد16 ألف و800 وحدة.

تقع مدينة حدائق العاصمة شرق مدينة بدر القائمة، يحدها من الغرب الطريق الإقليمي ومن الشرق طريق القاهرة - السويس من كيلو 56 إلى كيلو 75 ويحدها شمالًا خط سكة حديد "عين شمس – السويس".

ويبلغ حجم السكان المستهدف 2.6 مليون نسمة، حيث يضم المخطط العام للمدينة مناطق إسكان متنوعة الكثافة، ومناطق خدمات على المستويات التخطيطية المختلفة للمدينة، ومناطق صناعية ومشروعات استثمارية، ومناطق لوجيستية ومشروعات.

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