شديد الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد: تعلن الظواهر الجوية من الأحد للجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية خلال الفترة من الأحد إلى الجمعة، والتي جاءت على النحو التالي:

الأحد:

ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وتكون درجة الحرارة من 30 إلى 36 درجة، وعلى جنوب البلاد 39 :41، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وغرب البلاد وشمال الصعيد.

الاثنين:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وغرب البلاد وشمال الصعيد.

الثلاثاء:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وغرب البلاد وشمال الصعيد.

اعتبارا من الأربعاء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة والمناطق الجنوبية، وتسجل السواحل الشمالية 28 :31، القاهرة الكبرى 35 :38، وجنوب الصعيد 38 :41.

الأربعاء:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد.

الخميس:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

الجمعة:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وغرب البلاد وشمال الصعيد.