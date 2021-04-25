​​افتتاح المتحف الكبير وإحياء القلعة.. العناني يكشف أهم فعاليات السياحة في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عددًا من المشروعات لتطوير المناطق التاريخية والسياحية في القاهرة؛ من أجل رفع مستواها كمناطق جذب سياحي، للسياحة المحلية والعالمية.

وقال العناني، في بيان له، إن هذه المشروعات تقوم الوزارة بتنفيذها خلال المرحلة الحالية لعام 2021، بجانب الاستعدادات التي تجرى لتنظيم بعض الفعاليات الأثرية الكبرى.

وأوضح وزير السياحة والآثار أن ذلك يأتي بهدف تطوير المناطق التاريخية والسياحية في القاهرة؛ من أجل رفع مستواها كمناطق جذب سياحي، للسياحة المحلية والعالمية.

وجاءت المشروعات والفعاليات على النحو التالي:

- مشروع إحياء منطقة القلعة التاريخية، وتطوير المناطق الخدمية بهذه المنطقة، بهدف الاستفادة منها بأسلوب أفضل، مثل "بئر يوسف ومتحف الشرطة ومحكى القلعة".

- يستخدم المشروع تقنيات حديثة وتفاعلية لتقديم عروض جذابة للتعريف بآثار المنطقة.

- تنظيم فعاليات ثقافية وفنية في منطقة القلعة، ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين ومنها مطعم القلعة، ومحل بيع المنتجات الحرفية، ومكتبة القلعة.

- إنشاء مدرسة للتصميم التراثي للحرف التقليدية للخزف والجبس والمشغولات الخشبية.

- تطوير أعمال ترميم بعض المباني الأثرية في عدة مناطق، وتشغيل الخدمات بالمناطق الأثرية بالقاهرة.

- إنشاء مطعم عالمي حديث بقصر البارون، لتقديم تجربة فريدة للزوار مستوحاة من ثقافة القصر، وتعكس مزيجًا من الثقافتَين المصرية والأوروبية.

- تنظيم حفل افتتاح كبير للمتحف المصري الكبير.

- تنظيم افتتاح كبير لمشروع تطوير طريق الكباش بالأقصر.

- تنظيم حفل افتتاح كبير بمناسبة بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، ومرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال لقائه وزيرَ السياحة، نهاية الأسبوع الماضي، استمرار الدعم الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقطاع السياحة والآثار، من أجل تنفيذ العديد من المشروعات السياحية الجديدة، لضمها إلى خريطة مناطق الجذب السياحي عالميًّا، فضلًا عن دعم كل المشروعات الكبرى في قطاع الآثار، الذي شهد العديد من الاكتشافات المهمة خلال الفترة الماضية.