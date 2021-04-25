شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اليوم (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد

ونشر عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم، قرار السيسي، وجاء السبب في هذا الإعلان نظرا للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر.

و يكلف القرار الجيش المصري والشرطة باتخاذ ما يلزم لحماية البلاد من الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 433 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 166457 حالات حتى اليوم.