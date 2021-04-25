شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يبرز جهود وزارة البيئة للتخلص الآمن من المخلفات الالكترونية والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نرصد جهود وزارة البيئة للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية..
1- يتم تنفيذ مبادرة منظومة جمع المخلفات الالكترونية من الأفراد من خلال تقديم قسائم تخفيض (حوافز) للأفراد للتخلص من المخلفات الكهربائية والإلكتـرونية من خلال التطبيق الالكتروني.
2-توفير نقاط لجمع المخلفات.
3- الترويج للحملة على منصات التواصل الاجتماعي .
4- إعداد حملات لرفع الوعى لمختلف فئات المجتمع حول ضـرورة التخلص الآمن من مخلفاتهم الإلكتـرونية بطرق آمنة باستخدام التطبيق الالكتروني E-Tadweer.
5- تم منذ 3 سنوات وضع هدف تطوير القطاع البيئي بدعم من مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى من خلال العمل على محورين الحد من التلوث و الحفاظ على الموارد الطبيعية .
6: مصر يتولد عنها 90 ألف طن من المخلفات الالكترونية يتولد ٢٣% من القطاع المنزلى من إجمالى المخلفات الإلكترونية.
7- يتم العمل على تقليل المخاطر الصحية والمساعدة فى خلق فرص عمل وإعطاء نماذجه ملموس وعلى أرض الواقع للإقتصاد الأخضر والدوار.
8- تحويل القطاع غير الرسمى للمخلفات لقطاع رسمي أصبح ضرورة ملحة خاصة مع إلزام القانون كل العاملين فى مجال المخلفات على التسجيل لأخذ تراخيص مزاولة المهنة .
9- بناء نموذج لمدينة متكاملة للمخلفات يشمل جزء منها للمخلفات الخطرة بالعاشر من رمضان.
10- إنشاء المشاريع التنموية من خلال خطوات ثابته ومبتكرة وبأيادى مصرية فى وقت تأثر العالم اقتصاديًا.